خارجية عمان: نتابع حركة الملاحة بمضيق هرمز وعلى الدول احترام خطوط الفصل الملاحية

نقلت وكالة الانباء العمانية عن مصدر في ​وزارة الخارجية العمانية​ بأنه "امتثالًا لأوامر السلطان قابوس بن سعيد لتلبية التماس حكومتي ​السعودية​ وإيرانية، فإن ​سلطنة عمان​ تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في ​مضيق هرمز​ وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

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