العثماني: "العدالة والتنمية" سيبقى دائمًا وفيًا لمبادئه وتوجهاته

لفت الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب سعد الدين العثماني إلى أن "الحزب مبني على مبادئ ومرجعية واضحة، وسيبقى دائمًا وفيًا لمبادئه وتوجهاته"، مؤكداً "أننا سنتشبث بها، ونعض عليها بالنواجذ، وسندافع عنها بطريقة مستميتة".
وشدد على "ضرورة أن تكون هذه المبادئ ممارسة واقعية"، داعياً إلى التشبث بالنزاهة، والدفاع عن مصالح المواطنين في الجماعات التي يسيرها الحزب"، مشيراً إلى ان "الذين يهاجمون الحزب لا يستطيعون أن يهاجموه في عمق مبادئه، وعندما تتعرض لهذا النوع من الحملات دليل على أنك تحمل مصالح مشروعة".
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