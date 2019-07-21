مسؤول ايراني: شراء مقاتلتين F35 يكشف أن اسرائيل تسعى وراء اشعال الحرب بالمنطقة

أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي حسين نقوي حسيني أن "شراء الكيان الاسرائيلي لمقاتلتين F35 يكشف سياساتها الساعية وراء تصعيد الاوضاع واشعال حرب في المنطقة"، مشيراً إلى أن "هذا الامر يكشف سياسات اسرائيل لإشعال الحرب والفتنة والاعيبها العسكرية في المنطقة، اضافة الى تعاون الغرب معها في هذا الامر، معتبرا ان مخزون الأسلحة والترسانة النووية الاسرائيلية قد تشعل الحرب في كل آن بالمنطقة".
وأشار نقوي حسيني الى "رعاية الكيان الصهيوني للإرهاب"، قائلا: "شراء هاتين المقاتلتين يظهر أن اسرائيل تسعى وراء تصعيد الاوضاع، لكن يجب أن يلتفتوا الى أن اندلاع الحرب في المنطقة لن يصب في مصلحتهم ابدا".
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