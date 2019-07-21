الجيش الأميركي: مقاتلة فنزويلية تهدد طائرة أميركية عسكرية بمجال جوي دولي

اتهم الجيش الأميركي، مقاتلة فنزويلية بـ"تتبع ​طائرة​ تعود للبحرية الأميركية من طراز "تي بي- 3 أريس 2"، وبشكل عدواني فوق المجال الجوي الدولي، في مواجهة بين الطائرتين الجمعة الماضي"، موضحاً أنه "خلص إلى أن المقاتلة الفنزويلية الروسية الصنع تعقبت بشكل عدواني طائرة تابعة للبحرية الأميركية على مسافة غير آمنة في المجال الجوي الدولي لفترة زمنية طويلة مما عرض سلامة الطاقم ومهمة الطائرة للخطر".

وفي بيان له، لفت الجيش إلى أن "حكومة مادورو تواصل تقويض القوانين المعترف بها دوليا وتظهر ازدراءها للاتفاقيات الدولية التي تجيز للولايات المتحدة والدول الأخرى القيام برحلات جوية بشكل آمن في المجال الجوي الدولي".