وسائل إعلام إسرائيلية: كوشنير سيزور إسرائيل والسعودية والأردن قريبا

أفادت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية بأن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنير سيزور إسرائيل و​السعودية​ و​الأردن​ قريبا، لمناقشة دفع خطة البيت الأبيض للسلام.

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