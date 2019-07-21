الجبير: أي مساس بحرية الملاحة الدولية هو انتهاك للقانون الدولي

أكد وزير ​الدولة​ للشؤون ​الخارجية السعودية​ ​عادل الجبير​ أن "أي مساس بحرية الملاحة الدولية هو انتهاك للقانون الدولي"، مشيراً إلى أنه "على إيران أن تدرك أن تصرفاتها التي تشمل احتجاز ناقلة بريطانية مرفوضة تمام"، لافتاَ إلى أنه "على المجتمع الدولي ردع تصرفات وانتهاكات إيران التي تخالف القانون الدولي".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.

من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.