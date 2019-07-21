بطيش أكد ضرورة تشجيع قطاعات الإنتاج الأساسية في لبنان

شدد وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​، في حديث تلفزيوني، على أن السياحة قطاع إنتاجي مهم في ​الإقتصاد اللبناني​، لكنه أعرب عن أسفه لأن لبنان افتقد لهذا القطاع في المرحلة المقبلة.

وأشار بطيش إلى أن السياحة كانت تمثل ما بين 17 إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي، لكن اليوم صافي السياحة بات ما بين 7 إلى 8%، قائلاً: "بدل تشجيع اللبنانين وغير اللبنانيين على الساحة في لبنان، نشاهد لبنانيين يمارسون سياحة في البلدان المجاورة".

ولفت بطيش إلى ضرورة تشجيع قطاعات الإنتاج الأساسية في لبنان، مشيراً إلى أنه على مدى السنوات السابقة لم يتم بناء بنى تحتية أساسية لتشجيع ​قطاع السياحة​، مؤكداً أن السياحة يجب أن تكون في كل لبنان.