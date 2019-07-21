رئيس ديوان المحاسبة: من المستحيل إنجاز قطوعات الحسابات عن 20 عاما بـ6 أشهر

لفت رئيس ​ديوان المحاسبة​ ​القاضي احمد حمدان​ إلى أنه من المستحيل إنجاز قطوعات الحسابات عن 20 عاماً خلال 6 أشهر، إلا إذا طبق التعديل القانوني الذي يسمح، رغم المنع، بالتوظيف والإستعانة بمكاتب تدقيق دولية ومحلية.

وفي حديث تلفزيوني، أوضح القاضي حمدان أن ديوان المحاسبة بعد إنجاز ​تقرير​ قطع حساب العام 2017 بدأ بدرس قطوعات الحسابات عن العام 1997، مشدداً على أننا "نقوم بما هو واجب علينا على أكمل وجه".

وشدد القاضي حمان على أنه "بحال عدم الإستعانة بمكاتب تدقيق وتأمين الموارد البشرية والمالية، من المستحيل أن يتمكن ديوان المحاسبة من إنجاز المهمة خلال 6 أشهر"، مشيراً إلى "اننا كديوان محاسبة، نحن نخضع لرئاسة الوزراء ولم يتدخل رئيس الحكومة في صلاحيتنا ويقولوا أن هناك تدخلات سياسية واكن بالعكس لاننا نقوم بما يقوله القانون وهذه سنتي السادسة في رئاسة الجيوان ولم يتم الضغط علينا في اتخاذ أي قرار".