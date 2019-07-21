MTV: يوم غد سيكون حاسما لجهة تحديد اتجاه الامور بشأن الحكومة

علمت قناة الـ"MTV" أن "يوم غد سيكون حاسما لجهة تحديد اتجاه الامور بشأن ​الحكومة​، إما أن تتم الدعوة لجلسة إما يأخذ الوضع منحا تصعيديا ولكن الاتجاه الاول هو الغالب".

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