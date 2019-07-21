النشرة: بدء مسيرة بعين الحلوة احتجاجا على قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "مسيرة حاشدة انطلقت قبل قليل في مخيم ​عين الحلوة​ رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بحق المرسسات و​العمال​ الفلسطينيين في ​لبنان​ وقد جابت شوارعه وسط حالة من الغضب والهتافات المطالبة بالتراجع عن القرار"، مشيراً إلى أنه "نفذ ​الجيش اللبناني​ انتشارا في عدد من احياء وشوارع ​مدينة صيدا​ وساحاتها الرئيسية حيث يسير دوريات ويقيم حواجز ظرفية في عدة اماكن للحفاظ على الاستقرار ، وتنفيذا لقرار من ​القيادة​ بعدم السماح بتنظيم أية تحركات في المدينة التي تشهد بعض احيائها منذ ايام ​اعتصامات​ وتظاهرات على خلفية الإعتراض على قرار وزارة العمل بما يتعلق بعمل الفلسطينيين".

ولفت إلى أنه "عملت وحدات من الجيش على تفريق عدد من الشبان في شارع دلاعة في محيط وسط المدينة ، كانوا يتجمعون مع آخرين للإنطلاق بتظاهرة اعتراضية واقام الجيش حاجزا ظرفيا في ​ساحة الشهداء​ في المدينة عمل على منع تجمع او انطلاق اية مسيرات راجلة او ​سيارة​ وشملت اجراءت وتدابير الجيش ايضا مداخل مخيمي عين الحلوة و​المية ومية​".