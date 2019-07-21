رولان خوري: الضرائب على الكازينو تمنعه من القيام بأي إستثمار جديد

شدد رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري، في حديث تلفزيوني، على أنه لا يمكن الحديث عن سياحة في لبنان من دون الحديث عن الكازينو، متمنياً أن يعود إلى فترة الإزدهار التي عرفها في الستينيات من القرن الماضي، مؤكداً أنه سيبقى المرف السياحي الأهم في لبنان.
وفي حين أشار خوري إلى أن السياحة لكل اللبنانيين وكل المناطق، لفت إلى أنه ضرورة النظر إلى القسم الجيد في البلد، معتبراً أن النواب أعطوا في الأيام السابقة صورة سلبية، كما أن بعض الإعلام يركز على الصورة السلبية في البلد.
وشدد خوري على أن لبنان بحاجة إلى إستثمارات جديدة، لا سيما أن لا سياحة من دون إستثمارات، موضحاً أنه لم يحصل أي إستثمار جديد في الكازينو منذ 20 عاماً، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على الكازينو تمنعه من القيام بأي إستثمار، داعياً إلى إعادة النظر فيها.
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