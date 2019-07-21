شغب جزائري في مطار القاهرة يتسبب في تأخر إقلاع كل الرحلات

تواجد عدد كبير من عشاق المنتخب الجزائري لكرة القدم، في الساعات الأخيرة بمطار القاهرة الدولي، من أجل العودة إلى الجزائر بعد مساندتهم “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019.

وتسبب بعض المشجعين الجزائريين في أعمال شغب بالمطار المذكور، خاصة بعد اقتحام مشجعي طائرات عنابة ووهران، صالة السفر بمطار القاهرة الدولي، مما أدى إلى تأخر إقلاع كل الرحلات مابين ساعتين وخمس ساعات.

واضطرت سلطات المطار أمام هذا الوضع إلى استدعاء قوات العمليات الخاصة، للسيطرة على شغب الجمهور الجزائري، حيث بثت قناة “النهار” الجزائر مقطع فيديو يوضح حالات الفوضى والتدافع والتزاحم التي خلقها أنصار الجزائر.

وتوجهت 24 طائرة جزائرية، تقل حوالي 4 آلاف مشجع جزائري إلى مدن الجزائر، ووهران، وعنابة، وقسنطينة.