إدمين: تقرير الرميد لا يجيب عن وضعية حقوق الإنسان بعد 2011 وإنما يقدم حصيلة حكومية

بعد تقديم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتقريره حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحيصلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، وجه عزيز إدمين، الخبير الحقوقي انتقادات لتقرير الرميد، متسائلا حول ما إذا كان التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب جرد لا غير للمنجز من البرنامج الحكومي.

وفي ذات السياق، قال إدمين، في رده، إن السياسات العمومية وخاصة منها السياسات الاجتماعية، هي صلب العمل الحقوقي، داعيا إلى التمييز بين تقييم حصيلة قطاع حكومي فيما يتعلق بسياسة قطاعية مبنية على الأرقام والتعهدات الحكومية، وبين السياسة العمومية القائمة على البعد والمقاربة الحقوقية، معتبرا أن ما قدمه الوزير، خاصة فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات ،هي حصيلة أنشطة الحكومة وليس تقييم السياسة الحقوقية في المجال الاجتماعي.