دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يعفى من الدور التمهيدي والرجاء يواجه فريقا من غامبيا

أعفت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، فريق الوداد الرياضي من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسخته القادمة، رفقة ناديي الترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي.

وأجرت “كاف” عملية سحب القرعة الخاصة بالدور التمهيدي، حيث وضعت القرعة ممثل المغرب الثاني في المسابقة الأولى قاريا، الرجاء الرياضي في مواجهة بيرغاما يونايتد الغامبي.

ويرحل الفريق الأخضر إلى غامبيا لخوض مباراة ذهاب، المحدد لها ما بين 9 و11 غشت المقبل، على أن تجرى مواجهة العودة في المغرب بين 23 و25 من الشهر ذاته.

ويعود الرجاء إلى المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب دام أربع سنوات، عقب حلوله وصيفا لغريمه الوداد في البطولة الاحترافية خلال موسمها الأخير.