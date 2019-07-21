مهرجان "شاشات"... منافسة بين 10 أفلام لمخرجات فلسطينيات 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، مهرجان "شاشات" الحادي عشر لسينما المرأة بالتزامن في رام الله وقطاع غزة، بمشاركة 10 أفلام لمخرجات فلسطينيات شابات، بهدف تنمية قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتُشارك في المهرجان الذي يحمل اسم "أنا فلسطينية"، أفلام؛ (أنا فلسطينية) للمخرجة فداء نصر، و(صبابا كليمنغارو) للمخرجة ميساء الشاعر، و(الراعية) للمخرجة فداء عطايا، و(ورق دوالي) للمخرجة دينا أمين، و(يوما ما) للمخرجة أسماء المصري، و(أرض ميتة) للمخرجة أمجاد هب الريح، و(الغول) للمخرجة آلاء الدسوقي، و(سرد) للمخرجة زينة رمضان، و(خيوط من حرير) للمخرجة ولاء سعادة، و(الكوفية) للمخرجة أفنان القطراوي.

وتأتي مجموعة أفلام "أنا فلسطينية" ضمن مشروع (يلا نشوف فيلم) الذي تنفذه مؤسسة شاشات بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات في غزة ومؤسسة عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة، وهو مشروع ثقافي - مجتمعي ممتد على ثلاث سنوات بتمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي.

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وتقول إدارة المهرجان إن الأفلام المشاركة "تبحث في البعد الذاتي للانتماء والهوية وتركز على تعبيرات متشعبة عن حيوات المرأة الفلسطينية المتعددة التي تعطي عمقا إبداعيا وذاتيا لتصورات سينمائية حول العلاقة مع الأشخاص، الأشياء، المشاعر، الأماكن، الحكايات والعلاقات".

وقالت مديرة المهرجان، علياء أرصغلي، إن "مهرجان شاشات لسينما المرأة في فلسطين هو الأكثر استمرارية من بين مهرجانات سينما المرأة في العالم العربي، وهذا إنجاز كبير للعمل السينمائي الفلسطيني".

وأضافت أن المهرجان "مكمل لرسالة مؤسسة شاشات سينما المرأة في دعم الإنتاج والإبداع النسوي الفلسطيني الشاب، وإتاحة الفرص لمخرجات شابات بأن ينتجن الثقافة السينمائية الفلسطينية".