استطلاعان: "تحالف الأحزاب اليمينية بقيادة شاكيد يحصل على 12- 13 مقعدًا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاعان للرأي نشرا مساء اليوم، الأحد، استمرار تراجع الحزبين الكبيرين في الكنيست (الليكود وقائمة "كاحول لافان") لصالح تحالفات داخلية في المعسرات السياسية، وسط تأرجح الأحزاب الصغيرة في كلا المعسكرين فوق نسبة الحسم.

وبحسب نتائج استطلاع للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، يحصل الليكود في انتخابات تجرى اليوم، على 30 مقعدًا في الكنيست، متقدما على "كاحول لافان" الذي يحصل على 29 مقعدًا، في حين تحل قائمة عربية مشتركة في المرتبة الثالثة بواقع 11 مقعدًا برلمانيًا.

وأكدت نتائج الاستطلاع الصعود الذي يسجله حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، في الاستطلاعات الأخيرة، ما يؤهله ليكون العنصر الحاسم في المفاوضات الائتلافية في الحكومة المقبلة، حيث يحصل على 9 مقاعد.

في حين تحصل الأحزاب الحريدية على 15 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست بواقع 8 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه" و7 مقاعد لـ"شاس"، بينما يحصل حزب العمل في أعقاب ضم حزب "غيشر" بزعامة أورلي ليفي أبيكاسيس، إلى قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، على 7 مقاعد.

ووفقًا للاستطلاع، ينجح "اليمين الجديد" بقيادة أييليت شاكيد، بتجاوز نسبة الحسم (3.25%) خلافًا لنتائج الانتخابات الأخيرة، ويحصل على 6 مقاعد، متقدمًا على "اتحاد أحزاب اليمين" بقيادة الحاخام رافي بيرتس، الذي يحصل على 5 مقاعد.

ويحصل حزب "ميرتس" بقيادته الجديد، بموجب استطلاع القناة 12، على 4 مقاعد برلمانية، وهو نفس عدد المقاعد التي يحصدها حزب "إسرائيل ديمقراطية" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق، إيهود براك.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن تحالف العمل و"غيشر" يكسب قائمة العمل مقعدًا إضافيًا على حساب "كاحول لافان" وليس على حساب معسكر الأحزاب اليمينية الذي يحصل على 56 مقعدًا، لا تشمل مقاعد "يسرائيل بيتينو".

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ووسط إطلاق دعوات في معسكر اليمين لتحالف بين "اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين" في قائمة تتزعمها وزيرة القضاء السابقة، أييلت شاكيد، فحص استطلاع سيناريو مماثل، حصل خلاله التحالف على 13 مقعدًا، فيما تراجع الليكود إلى 28 مقعدًا خلف "كاحول لافان" الذي يتصدر بواقع 29 مقعدًا.

وفي استطلاع آخر لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، نشر مساء اليوم، يحصل الليكود على 30 مقعدًا، وهو نفس عدد المقاعد الذي تحصل عليه قائمة "كاحول لافان"، ويعزز حزب "يسرائيل بيتينو" تمثيله ويحصل على 10 مقاعد من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.

ووفق نتائج الاستطلاع، تحصل قائمة عربية مشتركة على 10 مقاعد، في حين يحصل العمل و"غيشر" على 8 مقاعد، كما يرتفع تمثيل "اليمين الجديد" بزعامة شاكيد إلى 8 مقاعد. وفيما يتعلق بالأحزاب الحريدية، تحافظ على تمثيلها الحالي حيث تحصل يهدوت هتوراه" على 8 و"شاس" على 7.

ووفق استطلاع هيئة البث فإن حزب "ميرتس" يتذيل القائمة مناصفة مع "اتحاد أحزاب اليمين"، حيث يحصل الأول على 5 مقاعد والأخير على 4 مقاعد.

وبحسب استطلاع "كان"، لم ينجح حزب "إسرائيل ديمقراطية"، برئاسة براك، و"زيهوت" برئاسة موشي فيغلين، في تجاوز نسبة الحسم، حيث يحصل الأول على 2.8% من أصوات الناخبين والآخر على 1.2% من الأصوات، ما يعني أن معسكر "اليمين – الحريديين" الذي لا تضم ليبرمان (10 مقاعد)، على 57 مقعدا، مقابل 53 مقعدا لما يطلق عليه "الوسط – اليسار" والأحزاب العربية.

وفحص استطلاع "كان" تحالفات محتملة في كلا المعسكرين، منها تحالف "إسرائيل ديمقراطية" و"ميرتس" وتحالف "اتحاد أحزاب اليمين" و"اليمين الجديد"، وفي هذه الحالة، يتصدر "كاحلول لافان" بـ29 مقعدًا، متقدمًا على الليكود الذي يحل في المرتبة الثانية بـ28 مقعدًا، يليه تحالف "اتحاد أحزاب اليمين" مع "اليمين الجديد" بواقع 12 مقعدًا، في حين يحصل تحالف "إسرائيل ديمقراطية" و"ميرتس" على 9 مقاعد، وتتراجع قائمة العمل و"غيشر" إلى 7 مقاعد، فيما لا يطرأ تغيير على تمثيل القوائم الأخرى.