انتهاء المرحلة الثالثة من فتح المقابر الجماعية الايزيدية واستخراج رفات 94 شخصاً

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، انتهاء المرحلة الثالثة من فتح المقابر الجماعية الايزيدية، مؤكدة استخراج رفات 94 شخصاً.

وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الفريق الوطني للمقابر الجماعية ممثلآ بدائرتي المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة وكوادر وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، انهى المرحلة الثالثة من عمليات فتح المقابر الجماعية".



واضافت الامانة، أن "العملية اسفرت عن استخراج (94) رفات من قرية كوجو إضافة الى القيام بفتح مقبرة اخرى خارج كوجو وتحديدا في منطقة الصباحية في قضاء سنجار من تلك التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي أبان سيطرته على مناطق سنجار في سنة 2014.



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