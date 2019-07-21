سقوط خمس قذائف هاون على قرية في ناحية جلولاء بديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، بأن خمس قذائف هاون سقطت على ناحية جلولاء، مشيرا الى عدم حدوث خسائر بشرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا خمس قذائف هاون على ناحية جلولاء بمحافظة ديالى". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سقوط القذائف لم يخلف خسائر بشرية، فيما شنت قوات امنية حملة تفتيش بحثا عن مطلقيها".

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