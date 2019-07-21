تعرف على موعد انطلاق دوري اليد العراقي الممتاز 2019- 2020

وقال الاتحاد في بيان أن "الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر في اجتماعة الأخير، ان يبدأ الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد يوم الاحد المصادف 15 ايلول المقبل".

واوضح أن "الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر أن يبدأ دوري الدرجة الأولى الموهل للدوري الممتاز يوم الاحد المصادف الاول من ايلول"، داعياًالأندية الراغبة بالمشاركة الى "إرسال كتب مصدق من النادي المشارك إلى الاتحاد العراقي لكرة اليد".

