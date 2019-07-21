تعرف على موعد انطلاق دوري اليد العراقي الممتاز 2019- 2020

2019-07-21 | 19:38
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز لموسم 2019/ 2020.
واوضح أن "الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر أن يبدأ دوري الدرجة الأولى الموهل للدوري الممتاز يوم الاحد المصادف الاول من ايلول"، داعياًالأندية الراغبة بالمشاركة الى "إرسال كتب مصدق من النادي المشارك إلى الاتحاد العراقي لكرة اليد".
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