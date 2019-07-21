مالطا تعيد الحياة الكروية الى رونالدينيو

وذكرت الصحيفة أن "إدارة نادي بيركيركارا فتحت باب المفاوضات للتعاقد مع النجم المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم مرتين".

وأكد المدير الفني للنادي ميشيل فالنزيا أن "المحادثات مستمرة بشأن الصفقة المحتملة، وتابع: "بإمكاني التأكيد أن هناك إمكانية لضم رونالدينيو إلى نادينا".



وبين أنه "لا شيء تحقق حتى الآن لكن المفاوضات قائمة وعلينا أن نتحلى بالصبر ونرى كيف ستسير الأمور".

واوضح فالنزيا: "بالتأكيد، صفقة مثل هذه ستمثل دفعة كبيرة لنادينا، ليس فقط على مستوى اللعب بل أيضا تسويقيا، حيث إن رونالدينيو من بين أفضل 20 لاعبا في تاريخ كرة القدم".

وكان رونالدينيو، المتوج بكأس العالم عام 2002، أعلن اعتزال كرة القدم في يناير 2018، علما أن آخر فريق لعب باسمه كان فلوميننزي في البرازيل.

