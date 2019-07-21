بشكل رسمي.. عباس عطية باقٍ مع الكهرباء لموسم اخر

رياضة 2019-07-21 | 19:23 858 مشاهدة اعلن نادي الكهرباء الرياضي، تجديد عقد مدرب فريقه الكروي، عباس عطية لموسم اخر. ويحتل نادي الكهرباء المركز الـ11 برصيد 45 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الدوري العراقي الممتاز. وذكر نادي الكهرباء في بيان مقتضب، أن "الهيئة الادارية لنادي الكهرباء الرياضي، تجديد عقد مدرب الفريق الكروي الكابتن عباس عطية وقيادة الفريق الكروي للموسم القادم 2019 –2020".



يذكر أن عطية حقق انجازاً تأريخياً للكهرباء بقيادته الى نهائي كأس العراق للمرة الاولى في تأريخ النادي.

يذكر أن عطية حقق انجازاً تأريخياً للكهرباء بقيادته الى نهائي كأس العراق للمرة الاولى في تأريخ النادي.

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