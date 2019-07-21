الثقافة النيابية تعلن رفضها قرار البرلمان باستحداث لجنة 'الاعلام والاتصالات'

وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس وأعضاء رئاسة مجلس النواب خالفوا نص المادة (37 ) والمادة (٩) من النظام الداخلي للمجلس, من خلال طرح موضوع استحداث اللجنة المذكورة والتصويت عليها بغياب اعضاء لجنة الثقافة والاعلام, ومخالفته للسياقات المعمول بها في البرلمان".وأضافت "أنها ستذهب الى السياقات القانونية بعد ان جمعت تواقيع اكثر من 110 نواب، وتطالب هيئة الرئاسة الموقرة بمراجعة القرار", مشيرة الى "انها ستتخذ الاجراءات المناسبة في حال عدم الاستجابة".

وأوضحت "أنها ناقشت اللجنة موضوع حماية المواقع الاثرية والمتاحف وقررت استضافة المعنيين بهذا الشأن للوقوف على خطط وزارتي الثقافة والسياحة والاثار والداخلية من اجل زيادة اعداد الحمايات وتدريبها بالطرق المثلى, كما بحثت عدداً من المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال".

