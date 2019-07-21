تركيا تعلن قصف أهداف لـ'بي كا كا' شمالي العراق

اعلن سلاح الجو التركي، الاحد، شن غارة على أهداف تابعة لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب". جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، صباح الأحد. وقالت الوزارة إن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد "بي كا كا" في منطقة " متينا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب". وأوضحت أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة.



وفي 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف "القضاء" على المنظمة.

وفي 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف "القضاء" على المنظمة.

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