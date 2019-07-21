عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصين يبحثان توطيد التعاون

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووانغ يي وزير الخارجية الصيني، الأحد، سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

جاء لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووانغ يي في العاصمة بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى الصين.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الخارجية الصيني بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى بكين، مؤكداً حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد أطر التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة.





كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان متانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

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من جانبه، أشاد وزير الخارجية الصيني بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد قوة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الإمارات والصين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل، في وقت سابق اليوم، إلى بكين في زيارة دولة للصين تستغرق عدة أيام.

وما إن حطت الطائرة في مطار بكين حتى اصطفت الفرق الشعبية الصينية على جانبي الطائرة مرحبة بوصوله، حيث عزفت الموسيقى الشعبية الصينية، وفقرات من الفلكلور الشعبي.





وفور نزول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الطائرة، كان في استقباله كبار المسؤولين الصينيين الذين اصطفوا للترحيب الرسمي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك اصطف أعضاء السفارة الإماراتية ببكين.

كما اصطف حرس الشرف الصيني لدى وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمطار بكين وسط حفاوة وترحيب.

ورافق ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفد رفيع يضم عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات.