وزيرا الخارجية السعودي والسويسري يبحثان التعاون المشترك

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في جدة، اليوم الأحد، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.

وعقب الاستقبال، عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين.

واستعرض اللقاء علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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كما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وترتبط السعودية وسويسرا بعلاقات وطيدة تمتد إلى القرن الماضي، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين عام 1927.

وتنامت مسيرة العلاقات بينهما منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وتواصل الحوار بين قيادتي البلدين الصديقين من خلال الزيارات المتبادلة.

وتهدف الزيارات لإجراء المزيد من التنسيق وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بينهما في جميع المجالات ومختلف الميادين.

وبلغت ذروة العلاقات التجارية بين المملكة وسويسرا عام 1975 بتشكيل اللجنة المشتركة السعودية السويسرية.