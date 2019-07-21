الإعلام الصيني عن زيارة محمد بن زايد: تاريخية

محمد بن زايد يستقبل الرئيس الصيني في الإمارات - أرشيفية

احتفت وسائل الإعلام الصينية، الأحد، بالزيارة التاريخية التي يجريها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى العاصمة الصينية بكين.

ووصفت شبكة أخبار "سوهو" الصينية، الزيارة بـ"التاريخية كما تعد شرفاً كبيراً منحته دولة الإمارات العربية إلى الصين".

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن زيارة هذا العام تحظى بأهمية كبيرة لأنها تعتمد على الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في يوليو/تموز العام الماضي.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين على عدد من مذكرات التفاهم، شكلت مخططا للتعاون في العديد من المجالات، منها الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية وكذلك التصنيع والثقافة والسياحة.





كما وصفت صحيفة الشعب الصينية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ"صديق الصين"، وقالت إن البلاد تولي اهتماما كبيراً لتلك الزيارة من أجل تنمية العلاقات الصينية-الإماراتية.

وأكدت الصحيفة أن: "الإمارات تعد مركزا مهما للأعمال والتجارة بالنسبة للصينين، حيث إنها بوابة لـ60٪ من الصادرات الصينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأشارت إلى أن "هناك أكثر من 4200 شركة صينية تعمل في أبوظبي بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف صيني يعملون في الإمارات ويعتبرونها وطنهم الثاني".

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ونشر الموقع الرسمي لوزارة خارجية الصين على الإنترنت صوراً لاجتماع ثنائي جمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بكين.

وقال وانغ يي إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك مهم وموثوق به للصين في الشرق الأوسط، وإن البلدين يدعمان بعضهما دائما في الأمور التي تنطوي على اهتماماتهما الأساسية.

أما وكالة الأنباء الصينية، فنوهت إلى تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والتي أشار فيها إلى أن الإمارات تعتبر الصين شريكا مهما في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن سياسة الصين تجاه التطرف ناجحة للغاية، ولها تأثير إيجابي على المستوى الدولي.

أما شبكة أخبار "خوان تشيو تشانغ"، فرصدت بيانات عن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والصين في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، حيث بلغ نحو 19 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.37٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات الصين إلى الإمارات العربية المتحدة في تلك الفترة بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 29.66 مليار دولار أمريكي، أيضاً تزايدت واردات الصين من الإمارات بنسبة 32.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 16.26 مليار دولار أمريكي.



