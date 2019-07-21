"وول ستريت جورنال": الشيوخ الأمريكي يضغط لمعاقبة تركيا

في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط من قبل المشرعين الأمريكيين لمعاقبة أنقرة بسبب شراء نظام الدفاع الروسي إس 400، يعتزم الرئيس دونالد ترامب مقابلة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في البيت الأبيض هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على تركيا.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن منع بيع المقاتلات "إف-35" لتركيا، بعد استلامها نظام الدفاع الصاروخي من روسيا.



وقالت الصحيفة اليوم الأحد: إن قرار وقف بيع المقاتلات "إف-35" لتركيا كان متوقعاً، نظراً للتحذيرات العسكرية من أن السماح للمقاتلة المتقدمة بالطيران على مقربة من نظام الدفاع الجوي الروسي سيتيح لروسيا الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأمريكية الجديدة.





وأضافت "ترامب أخبر مساعديه بأنه يريد تجنب فرض عقوبات ضد تركيا، وأنه أكد ذلك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، وفقاً لأشخاص مطلعين على المباحثات.



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ومن جانبه، سعى أردوغان إلى تخفيف حدة التوترات بشأن نظام "إس-400" عندما التقى ترامب في يونيو/حزيران الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.



وأوضحت الصحيفة أنه رغم ذلك يتخذ الكونجرس موقفاً أكثر صرامة، على عكس الرئيس الأمريكي الذي أكد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لا تفكر في فرض عقوبات ضد تركيا في الوقت الحالي.



ونقلت عن مصادر مطلعة أن الكونجرس يضغط على البيت الأبيض لفرض عقوبات ضد تركيا، أو سيتخذ إجراءات ضدها.



واقترح السيناتوران ريك سكوت النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وتود يونج النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، مشروع قرار يدين شراء تركيا نظام الدفاع "إس-400"، ودعيا إدارة ترامب لفرض عقوبات على أنقرة.



وأوضحت الصحيفة أن العقوبات ستفرض بموجب قانون (CAATSA) الذي صدر في عام 2017، ويحظر التعاملات مع قطاعات الدفاع والاستخبارات الروسية، وينص على أن الرئيس يختار من بين عقوبات تتراوح بين رفض التأشيرات وحتى إجراءات أكثر صرامة، مثل حظر التعاملات مع المؤسسات المالية الأمريكية.



والأسبوع الماضي، طالب 4 من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، الرئيس ترامب بفرض عقوبات على تركيا بعد بدء أنقرة حيازة نظام منظومة الدفاع الروسية.

وشدد الأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي على أنه يجب أن تكون هناك عواقب لحيازة أردوغان منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".

