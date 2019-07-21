"نداء السودان": تقدم في محادثات المعارضة السودانية بأديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم تحالف "نداء السودان" خالد بحر، إن المحادثات الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير السودانيتين حققت تقدما حتى اللحظة.

وأوضح بحر، في بيان صحفي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن المحادثات تتواصل بين الطرفين من أجل الوقوف على منصة واحدة حول مجمل القضايا السياسية في البلاد.

وكانت اجتماعات شهدتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدأت الأسبوع الماضي بين وفدين من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، وتضم الأخيرة عددا من الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتحالف نداء السودان.

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ووصل إلى أديس أبابا، الجمعة الماضي، الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لباد، وعقد اجتماعا مشتركا ضم قيادات الجبهة الثورية السودانية وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير التي وقعت على وثيقة الاتفاق السياسي بالخرطوم مع المجلس العسكري الانتقالي.

وبعد أيام من بدء الاجتماعات، توافقت أطرافها على مسودة لتحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية؛ لتضمينها بالإعلان الدستوري المنتظر التوقيع عليه مع المجلس العسكري الانتقالي.