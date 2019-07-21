صحيفة: قيام ليبيا الجديدة سيجنب دول الجوار الأزمات والمشاكل

اعتبرت صحيفة إماراتية، أن ليبيا عانت الكثير، وحاولت العصابات المسلحة أن تمدد أزمتها وتجعلها أمراً واقعاً للاستئثار بالوضع الفوضوي لضمان استمرار امتيازاتها غير الشرعية.
وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "ورغم الكثير من المحاولات لإنجاز حل سياسي، لكن في كل مرة كان التهرب من الاستحقاقات اللازمة والدفع باتجاه عرقلة كافة المحاولات التي يمكن البناء عليها، حتى كانت ساعة الحسم التي قام بها الجيش الليبي بعد استنفاد كافة السبل والمحاولات للتوفيق بين الفرقاء على صفحة جديدة لا مكان فيها للمليشيات ولا للمسلحين ولا للمرتزقة.
وخلصت الى ان قيام ليبيا الجديدة سيجنب المجتمع الدولي وخاصة الجوار وليبيا الأزمات والمشاكل التي تتفشى جراء ضعف ليبيا، سواء من حيث محاولة تسلل جماعات إرهابية إليها، أو لكونها قاعدة للمهاجرين غير الشرعيين، وبالتالي فإن الكثير من الأمن والاستقرار المنشود سيتحقق.
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