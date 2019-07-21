شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل وعوائل البحرين تكذب قطر.. وتعلن ولاءها للملك حمد بن عيسى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعربت قبائل وعوائل مملكة البحرين عن بالغ إدانتها واستنكارها لمحاولة النظام القطري استهداف أمن واستقرار مملكة البحرين وسلمها الاجتماعي، عبر بث الأكاذيب والادعاءات والافتراءات التي لا تستند إلى الحقائق، وادعاءات مغرضة تسعى إلى إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، المجتمعين على الولاء والوفاء لقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

و أعربت قبائل وعوائل الدواسر، بني هاجر، عاشير، المقهوي، الدوخي، القطان، البودلامة، المجبل، البشكي، البورشيد، شرفي، البنكي، الماجد، القوتي، العجلان، بحثي، الكندي، الشحي، الشروقي، المرباطي، الشايع، السويدي، البوعينين، زوبع الشمرية، سالمين، المطوع، الهرمسي، المدفع، الدوي، الخلفان، المسلماني، الربيعة، بوصبيع، المهيرم، الرويعي، الشيخ، بوحجي، الزايد، ال بوكواره، النعيم، الفضالة الحمادي، ال بوحسن، الرميحي عن تجديدها الوفاء والولاء لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، داعين الله تعالى أن ينعم على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.