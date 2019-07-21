الانقلابيون يلجؤون لطرق جديدة لإفشال خطة إعادة الانتشار بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جهود ودعم دول التحالف العربي لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وشدد خلال استقباله أمس لنائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء ركن صغير عزيز على أهمية الاهتمام بالمقاتل والإيفاء بمتطلباته والتزاماته والتوجيه بانتظام بصرف مستحقاته الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور أينما وجدت، وأكد على أهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكري لمختلف الوحدات وفي كل المواقع والجبهات للاضطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة.

في غضون ذلك شن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني هجوما لاذعا على إيران التي قال إنها «تجاوزت كل الخطوط الحمراء»، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم تجاهها.

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وأكد الإرياني أن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن اليمن عانت لسنوات من التدخلات والسياسات الإيرانية الخبيثة، وها هو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوي بنيران وإرهاب هذا النظام المارق.

وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي بموقف حازم «إزاء ممارسات النظام الإيراني ونزع مخالبه في المنطقة ابتداء من الميليشيات الحوثية، وذلك عبر دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية، والذي يمس مصالح العالم برمته».

من جهة أخرى لجأت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لاستخدام طرق ومسرحيات جديدة لإفشال خطة عمل لجنة إعادة الانتشار الذي أفضى به اتفاق السويد بين طرفي الصراع في اليمن، وكشف مصدر محلي بمحافظة الحديدة أن الميليشيات بدأت عملية شق طرق إمداد ترابية لمهاجمة مناطق مهمة للجيش الوطني والقوات المشتركة جنوب الحديدة.

مشاهدات يمنية