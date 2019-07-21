السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن
سقط عدد من القتلى والجرحى بين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت تجمعات للميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري في تصريح بثه الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إن «الغارات طالت تجمعات وآليات للميليشيات في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمال منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم».
وفي محافظة صعدة شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة، أسفرت عن مصرع 12 عنصرا من مسلحي الحوثي وجرح آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات التحالف تسقط عشرات القتلى بين الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.