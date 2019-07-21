غارات التحالف تسقط عشرات القتلى بين الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سقط عدد من القتلى والجرحى بين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت تجمعات للميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح بثه الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إن «الغارات طالت تجمعات وآليات للميليشيات في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمال منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم».

وفي محافظة صعدة شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة، أسفرت عن مصرع 12 عنصرا من مسلحي الحوثي وجرح آخرين.