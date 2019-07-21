7 أسرى يواجهون أوضاعا خطيرة في سجون إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نادي الأسير الفلسطيني أن عددا من الأسرى الفلسطينيين يواجهون أوضاعا صحية خطيرة، بسبب إضرابهم عن الطعام لسوء معاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم.

وأفاد النادي في بيان صحفي، بأن 7 أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت، مبينا أن الأسرى المضربين عن الطعام هم: الأسير جعفر عزالدين، أحمد زهران، حذيفة حلبية، ومحمد أبوعكر، ومصطفى الحسنات، وحسن الزغاري، وسلطان خلوف.

وأوضح أن إدارة معتقلات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين، من خلال حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وقيام السجانين بمضايقتهم على مدار الساعة، وكل ذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار في خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري.