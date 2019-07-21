الغانم: حل جذري وعادل لقضية البدون بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن توجيهات أميرية بحسم ملف المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، مؤكدا أنه وانطلاقا من هذه التوجيهات فإن «مجلس الأمة ماض في إقرار حل جذري وعادل لهذه القضية، وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية».

وقال الغانم أمس «تصريحي حول قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبناء عليه أوضح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية، أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية»، مؤكدا «هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع».

وأضاف «كما ذكرت سابقا، فإن هناك حلا جذريا وعادلا لهذه القضية خلال الصيف، وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو يسترزق». ولفت الغانم إلى أن الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل، أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف «إن تطلب الأمر».