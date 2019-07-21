اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة بدأت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس أعمال الاجتماع الأول للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القيود غير الجمركية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر، وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والاستثمار بالدول العربية. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر «إن اللجنة معنية بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى»، موضحا أن الآلية معنية بالسلع والخدمات والاستثمار. وأكد أبوالنصر أن التوصل إلى آلية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيؤدي إلى حل المشكلات التي تواجه التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول، وبالتالي لا تلجأ بعض الدول لفرض قيود غير جمركية أوقيود فنية تؤثر على التبادل التجاري.



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