وزير خارجية ألمانيا: نسعى لمنع نشوب الحرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من تصاعد العنف بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وقال ماس لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «يتعلق الأمر بمنع نشوب حرب، جميع المساعي مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة موجهة نحو ذلك».

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وأشار الوزير الاتحادي إلى أنه بعد التطورات الأخيرة صار الوضع في منطقة الخليج «أكثر جدية وخطورة» مما مضى، مضيفا «لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي تصعيد عسكري لا يمكن السيطرة عليه، من الممكن أن يكون هناك خاسرون فحسب».

وقال ماس «خاصة في طهران، يتعين على المرء حاليا التعامل على قدر المسؤولية وعدم الاستمرار في تحريك دوامة التصعيد»، مؤكدا أنه من المهم حاليا ألا تدع أصوات العقل المجال للمحرضين.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب «دبلوماسية حكيمة تفتح قنوات الحوار وتجد سبلا من أجل بناء الثقة والحد من التوتر، حتى وإن كان ذلك يبدو شاقا».

يذكر أن ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» أبحرت وهي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز قبل أن تحتجز من قبل إيران.