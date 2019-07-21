تليجراف: بريطانيا سترد بتجميد الأصول ومعاقبة نظام الملالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن وزراء بالحكومة البريطانية يعدون خططا لاستهداف نظام الملالي الإيراني بعقوبات، بعد أن احتجزت طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

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وأضافت أن وزير الخارجية جيرمي هانت سيعلن حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، من بينها تجميد أصول، ردا على احتجاز الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو».

وتابعت أن المملكة المتحدة قد تدفع أيضا باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي رفعت في 2016 على خلفية الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والتي سمحت بإنهاء تجميد أصول بمليارات الدولارات وبيع النفط الإيراني دوليا.

وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني «ستينا إمبيرو» الجمعة في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بدعوى عدم مراعاة لوائح القانون البحري.