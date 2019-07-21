«تويتر» يحظر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني- مكة المكرمة

أعلن موقع «تويتر»، أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، حظر 3 مواقع إعلامية حكومية إيرانية، تتقدمها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، ووكالة الأنباء مهر، ونادي الصحفيين، مؤكدة استهدافها للأقليات المضطهدة.

Advertisements

ويعد موقع تويتر أبرز وسيلة للتواصل الاجتماعي في إيران، بعد حظر استخدام فيس بوك، رغم أن عددا من المسؤولين بإيران لديهم حسابات، ويمكن للإيرانيين الوصول إلى الموقعين عبر استخدام شبكات افتراضية خاصة (في بي إن) تخفي مكان وجودهم، وذلك بحسب موقع البي بي سي.

وبدأ تويتر حملة منذ العام الماضي ضد الحسابات الإيرانية، وأعلن عن حذف آلاف الحسابات الإيرانية، منها 2600 حساب مزيف في فبرايرالماضي، كما كشف باحثون فى معهد «​أكسفورد​« للانترنت، أن تويتر أغلق 770 حسابا مزيفا العام الماضي، كانت مرتبطة بأجهزة إيرانية وتقود حملة تضليل إعلامية ضد ​المملكة العربية السعودية​ بمختلف اللغات.

وقال البهائيون في إيران إن المئات من أتباعهم قتلوا منذ الثمانينات، وإن كثيرين منهم تعرضوا للسجن والتعذيب، وعلى الرغم من وجود أكثر من 300 ألف عضو من الطائفة البهائية في إيران، إلا أن البلاد لا تعترف بهم، ويتعرضون للمضايقة والمحاكمة والسجن، ولا يحظون بفرص تعليمية جيدة، ويحظر عليهم الالتحاق بالجامعات، حيث يطرد الطلاب البهائيون إذا اكتشفت هويتهم.