عمان تطالب بالحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مسقط

أكدت سلطنة عمان على ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، وحثت كلا من إيران وبريطانيا على حل خلافاتهما.

وصرح مصدر مسؤول من وزارة الخارجية أن سلطنة عمان تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي.

Advertisements

ونقل مركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسلطنة عن المصدر تأكيده على ضرورة عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.

وأشار المصدر إلى أن السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف، بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.

ولفت إلى أن السلطنة تتطلع إلى إطلاق إيران سراح السفينة البريطانية التي احتجزتها الجمعة، كما تدعو كلا من إيران والمملكة المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية.