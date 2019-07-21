شكرا لقرائتكم صعدة.. تقدم ميداني جديد للجيش اليمني في معقل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش اليمني، الأحد، عن إحراز تقدم ميداني جديد في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، إن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة.

وأضاف: "إن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم".

وأوضح العميد القشائي أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، تسيطر نارياً على قمة جبل النار، بحسب ما صرح به للموقع الرسمي للجيش اليمني.

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وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود أن المعارك مستمرة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا، التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها، لافتاً إلى أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وثمن دعم وإسناد قوات تحالف دعم الشرعية، للجيش الوطني، في معركة إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

توغل مستمر

يأتي ذلك بعد يوم من تحرير الجيش اليمني مناطق جديدة في مديرية باقم، أبرزها: سلسلة جبال رمدان والنعمان المحاذية لجبال النار، ورفع علم الجمهورية اليمنية في أعالي تلك الجبال بعد تطهيرها من عناصر الميليشيات الانقلابية.

كما اندلعت مواجهات هي الأعنف في جبهتي كتاف البقع شرق صعدة وفي جبهة علب باقم، حيث توغلت قوات الجيش في جبهة البقع غرباً.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.