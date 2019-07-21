الجديد:صيغة حل لملف قبرشمون تقوم على احالة القضية على المحكمة العسكرية

أفادت قناة "الجديد" بأن الصيغة التي تطرح لمعالجة حادثة ​قبرشمون​ تتألف من شقين، الأول هو إحالة الملف بالتوافق على ​المحكمة العسكرية​ لأنها من صلاحيات القضاء العسكري، أما الثاني فهو أن يطرح الملف على ​مجلس الوزراء​، في أول جلسة، على أن يسقط في التصويت بسبب حصوله على 15 صوتاً مؤيداً و15 صوتاً معارضاً.

وأوضحت القناة أنه بعد ذلك يخرج وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ ويخاطب جمهوره، لافتة إلى أن الصيغة باتت في نهايتها ويتم التوافق عليها، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في الاسبوع المقبل.