الجديد:صيغة حل لملف قبرشمون تقوم على احالة القضية على المحكمة العسكرية

أفادت قناة "الجديد" بأن الصيغة التي تطرح لمعالجة حادثة قبرشمون تتألف من شقين، الأول هو إحالة الملف بالتوافق على المحكمة العسكرية لأنها من صلاحيات القضاء العسكري، أما الثاني فهو أن يطرح الملف على مجلس الوزراء، في أول جلسة، على أن يسقط في التصويت بسبب حصوله على 15 صوتاً مؤيداً و15 صوتاً معارضاً.
وأوضحت القناة أنه بعد ذلك يخرج وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ويخاطب جمهوره، لافتة إلى أن الصيغة باتت في نهايتها ويتم التوافق عليها، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في الاسبوع المقبل.
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