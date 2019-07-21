شقير: نتطلع في الأسبوع الطالع إلى تزخيم عمل الحكومة

لفت وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بعد إقرار ​الموازنة​ مع كل الايجابيات التي حملتها، نتطلع في الأسبوع الطالع إلى تزخيم عمل ​الحكومة​ لإكمال هذه الاندفاعة والاستفادة من الفرص الكثيرة المتاحة لاستعادة البلد عافيته وأولها مشاريع مؤتمر "سيدر".

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