لويس لحود هنأ الآباتي معلوف وأشاد بالرهبنة الباسيلية الشويرية

زار المدير العام للزراعة الأمين العام للمجلس الأعلى ل​طائفة الروم الملكيين الكاثوليك​ ​لويس لحود​، ​دير مار الياس الطوق​ زحلة، مقدما التهاني للرئيس العام الجديد للرهبانية الباسيلية الشويرية الآباتي شربل معلوف، والآباء المدبرين الجدد.

وبعد اللقاء، شكر لحود الرهبانية على "جهودها التاريخية في خدمة مدينة زحلة، على جميع الاصعدة الروحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيدا بكل الرؤساء العامين السابقين، "الذين تركوا بصمة مميزة في تاريخ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وأن الآمال الكبيرة معقودة على إبن زحلة، الرئيس العام الجديد الآباتي شربل معلوف، لما يمثله من علم وروحانية وتقوى ومعرفة وحسن الادارة، وخاصة بعد نجاحه المميز في جمع أبناء الطائفة خلال خدمته في العاصمة الفرنسية باريس".

وشدد على "استمرار التعاون بين ​وزارة الزراعة​ والرهبنة الشويرية في كل المناطق اللبنانية، في مجال تحريج وتشجير الأديار والأراضي التابعة للرهبنة، وفي مجال تطوير النبيذ من خلال خمارة سان جان في دير الخنشارة، وفي مجال الانتاج النباتي والحيواني".