أكدت مصادر "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" لقناة "LBC" أن "رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​ لا تبديل بموقفه ولا أحد يطلب منه شيء غير مقتنع به"، مشيرةً الى ان "لا تراجع عن ​المجلس العدلي​ وهذا المسار القضائي وهو المسار الصحيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الديمقراطي لـ LBC: لا تراجع عن المجلس العدلي وهذا المسار القضائي هو الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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