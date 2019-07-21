أكد مصادر "​القوات اللبنانية​" لقناة "LBC" ان "الاولوية القصوى للقوات منع تعطيل الحكوم وإعادة تنظيم عمل المؤسسات"، مشيرةً الى أن "الاولوية لموازنة 2020 الى جانب تنفيذ ​مؤتمر سيدر​ ومشاريعه الاستثمارية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قواتية لـ LBC: اولويتنا منع تعطيل الحكومة وإعادة تنظيم عمل المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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