أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أنه "الحكومة ستبدأ مناقشة مشروع موازنة 2020، كما أنه سيتم استكمال مناقشة خطة "ماكينزي" لتعزيز مصادر الدخل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: الحكومة ستبدأ مناقشة مشروع موازنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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