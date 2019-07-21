نديم المنلا: موازنة العام 2019 ركن أساسي من أركان مؤتمر "سيدر"

أوضح مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري ​نديم المنلا​، في حديث تلفزيوني، أن موازنة العام 2019 ليست موازنة الممكن في المفهوم الإقتصادي، مشيراً إلى أن تخفيض العجز نحو 4% في سنة واحدة إنجاز، معتبراً أنها خطوة جريئة نحو الإصلاح المالي.

وأوضح أن موازنة العام 2019 هي ركن أساسي من أركان مؤتمر "سيدر"، الأمر الذي دفع مسؤول في ​البنك الدولي​ إلى الإشادة بها بعد الإشادة السابقة بخطة الكهرباء، مشيراً إلى أنها رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي.

ودعا المنلا جميع القوى السياسية إلى التعالي عن الخلافات الصغيرة لأن المهم هو تنشيط الإقتصاد، وإلى أن تعي أن المهمة المقبلة للدولة اللبنانية هي كيفية تأهيل ​البنى التحتية​ بما يقارب 2 مليار دولار سنوياً.