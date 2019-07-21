دعا رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "أن يكن الهدوء سيد الموقف وكل شيء يعالج بالحوار، انها نصيحة للرفاق وللجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: فليكن الهدوء سيد الموقف وكل شيء يعالج بالحوار وانها نصيحة للرفاق وللجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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