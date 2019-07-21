المنار: كل ما يتم تسريبه من حلول بشأن حادثة قبرشمون بوسائل الاعلام غير دقيق

أكدت مصادر مطلعة عبر قناة "المنار" أن "كل ما يتم تسريبه من حلول بشأن حادثة ​قبرشمون​ ب​وسائل الاعلام​ غير دقيق"، مشيرةً إلى أن "اقتراح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لا يزال قيد الدرس مع الافرقاء المعنيين".

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