حزب زيلينسكي يتصدر الانتخابات الأوكرانية بـ44% من الأصوات

تصدر حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في اوكرانيا بـ43,9% من الأصوات، وفق ما أفاد استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز أن تتجاوز أربعة احزاب أخرى سقف خمسة في المئة من الاصوات، ما يتيح لها دخول البرلمان.

وحدد الرئيس الاوكراني "أولويتين" بعد فوزه في الانتخابات هما إنهاء الحرب ومكافحة الفساد.