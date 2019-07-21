تصدر حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في اوكرانيا بـ43,9% من الأصوات، وفق ما أفاد استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز أن تتجاوز أربعة احزاب أخرى سقف خمسة في المئة من الاصوات، ما يتيح لها دخول البرلمان.
وحدد الرئيس الاوكراني "أولويتين" بعد فوزه في الانتخابات هما إنهاء الحرب ومكافحة الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب زيلينسكي يتصدر الانتخابات الأوكرانية بـ44% من الأصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.